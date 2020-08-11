В России в ДТП попал известный артист и художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт. Инцидент произошел в городе Валдай Новгородской области около 12:40. Об этом сообщает местный информационно-туристический портал.

Уточняется, что Александр Ширвиндт за рулем Mitsubishi L200 проигнорировал требование знака "Уступи дорогу" и совершил столкновение с Renault Sandero.

По данным издания, пассажирка авто, с которым столкнулся внедорожник артиста была госпитализирована в районную больницу с травмами руки. Сами машины получили незначительные повреждения.

Сам Ширвиндт сообщил, что жив и здоров.

"Сцепились две машины на перекрестке. Обычное дело автомобилистов", -сказал артист, передает ТАСС.

Фото: valday.com

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