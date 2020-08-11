У госпитализированного во вторник, 11 августа, из зала суда в бессознательном состоянии артиста Михаила Ефремова по предварительным данным, инсульт не подтвердился.

Врачи смогли стабилизировать состояние актера, пишут российские издания.

Как рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев, врачи заподозрили у его подзащитного предынфарктное или предынсультное состояние, но их предварительный диагноз не оправдался.

Напомним, сегодня в зале Пресненского суда Москвы, где слушается дело о смертельном ДТП с участием Ефремова, артисту стало плохо и ему вызвали скору. Из зала суда Ефремова выносили без сознания и под песни эпатажного Никиты Джигурды, уоторый пришел поддержать подсудимого коллегу.

Также мы сообщали, что в понедельник сын Ефремова дважды вызывал отцу неотложку также из-за подозрений на инсульт.

8 июня внедорожник Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что, казалось, не понимает, что происходит.