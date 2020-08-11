В среду, 12 августа, в Украине ожидается переменно облачная погода с некоторым понижением температуры воздуха. Небольшие дожди ожидаются только на юге и востоке страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных регионах ночью температура воздуха снизится до + 13-15 градусов. Днем воздух прогреется до + 23-26 градусов.

На севере страны ночью +13-15, а днем столббики термометров не поднимутся выше +23 градуса.

В центральных областях ночью +14-17 градусов. В дневные часы потеплеет до +24-26.

На юге страны ночью +17-20, днем раскалится до +28-30 градусов. В Одесской, Херсонской и Запорожской областях - небольшой дождь.

На востоке Украины ночью +14-17 градусов, днем +25-27, небольшие дожди.

В Киеве ощутится похолодание, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью +14-16 градусов, днем потеплеет до +23.

Фото: meteo.gov.ua

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