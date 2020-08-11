В центр Минска, перед началом третьего дня протестов против президента Беларуси Александра Лукашенко, силовики стянули военную технику.

Об этом во вторник, 11 августа, информирует телеканал Белсат.

По данным журналистов, военная машина на базе танка Т-64 была замечена на проспекте Мешерова. Впереди машины расположен ковш, с помощью которого улицы могут быть очищены от баррикад протестующих.

Кроме того, в оппозиционных белорусских телеграм-каналах стали появляться сообщения о том, что во всех областных центрах Беларуси полностью пропал мобильный интернет.

Стоит отметить, что ранее сегодня в сети стали появляться призывы к минчанам выходить на новую акцию протеста. Ее начало запланировано на 19:00.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, состоялся основной день голосования на выборах президента Беларуси. До этого, с 4 по 8 августа, проходило досрочное голосование, в котором, как уверяет ЦИК, приняли участие более 40% избирателей.

По данным официального экзит-пола, который был опубликован вечером после окончания голосования на выборах президента, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7%, его главный оппозиционный конкурент Светлана Тихановская - 6,8%, остальные набрали меньше 5%.

После обнародования этих данных в Беларуси начались акции протеста, которые длятся уже третий день. На них пострадали сотни протестующих и десятки правоохранителей, один человек погиб. В свою очередь Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву, там власти предоставили ей политическое убежище.