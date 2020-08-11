В Киеве синоптики предвещают грозу до конца суток вторника, 11 августа.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В ближайший час и до конца суток 11 августа ожидается гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы не рекомендуется прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

При падении деревьев или веток, а также при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Напомним, что сегодня гроза ожидается не только в Киеве, но и в большинстве областей страны. Сухо и жарко сегодня только в части восточных и южных регионов.

Ранее мы писали, что 12 августа в северных областях Украине значительно похолодает, а в южных, центральных регионах и на Прикарпатье пойдут дожди.