Во вторник, 11 августа, в Беларуси несогласных с политикой Александра Лукашенко и результатами выборов вновь зовут на протесты.

Мы следили за первой ночью протестов 9 августа, когда протестующих разгоняли с помощью дубинок и водометов. Не обошлось без стычек. Тогда задержали три тысячи человек по всей стране. Пострадавшие были и среди правоохранителей, и среди митингующих.

Также мы вели онлайн-хронику происходящего 10 августа. В этот день митингующие избрали другую тактику - не концентрировались в одном месте, а выдвигались отдельными группами в центр. В результате ОМОН был вынужден распылять свои силы и гоняться за каждой группой. При том что передвигаться по городу было трудно - автомобилисты блокировали дороги.

Вчера стало известно о первом погибшем. Также в Минске начали жечь шины, бросать "коктейли Молотова" и сооружать баррикады из мусорный контейнеров и клумб, которые тут же разбирали работники МЧС и правоохранители. Были задержаны две тысячи человек.

Сегодня вечером белорусов опять призвали выйти на протест и сменить тактику: избегать площадей, но блокировать дороги и перемещаться группами по 20 человек.

Следим за ситуацией 11 августа в онлайн-хронике.

20:28 В Минске перед автомобилями внутренних войск разбросали ежи - пишет БелТА

20:23 В телеграм-каналах описывают ситуацию в Минске

20:15 МИД Беларуси выпустил заявление, в котором говорит, что готов предоставить факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа

20:13 Как передает ВВС, в Минске основные точки напряжения сейчас такие: район метро "Пушкинская" и улицы возле торгового центра "Рига". Там дежурят силовики, стоит много автобусов и автозаков. Выборочно останавливают граждан, проверяют документы.

20:11 В телеграм-каналах пишут, что на Пушкинской в Минске протестующие пытаются перекрыт движение

20:07 В Минске за Дворцом спорта стоят водометы, автозаки и автобусы. Подходы к стеле "Минск - город-герой" огородили - сообщает "Спутник Беларусь"

20:02 Российские телеграм-каналы публикуют видео стычек в Бресте, где активисты нападают на милицию.

В то же время белорусские оппозиционные медиа пишут, что это было вчера. Вчера в Бресте была одна из самых многочисленных акций среди регионов Беларуси

20:00 СМИ пишут, что в Бобруйске начались массовые задержания. Центр города там перекрыт. Протестующие собрались на улице Минской, где собирали подписи за альтернативных кандидатов на выборах

19:55 "Спутник Беларусь" пишет, что в самом центре Минска пройти можно только по паспорту с "местной пропиской"

19:50 Супруга незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Вероника Цепкало, которая уехала в Москву, записала видеообращение.

"Я обращаюсь ко всему мировому сообществу: пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси. Помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента. Помогите освободить политзаключенных. Помогите провести свободные демократические выборы. Пожалуйста, помогите белорусскому народу".

19:41 "Доверяйте только официальным источникам информации. Официально такой информации нет" - заявила пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева в ответ на слухи, что в Минске могут ввести комендантский час.

19:36 В Гомеле продолжается день трезвости - пишет "Радио Свобода". Магазины не продают алкогольные и слабоалкогольные напитки с 17:00 до 08:00.

19:33 Подробнее, что значат красно-белые флаги на протестах в Минске

19:25 Над Киевом на дронах запустили бело-красный оппозиционный флаг Беларуси

19:16 В сети пишут, что инженерную машину БАТ-2, которую заметили в Минске, могут использовать для прорыва баррикад.

19:06 Правоохранители уже перекрывают подходы к Октябрьской площади в Минске. Пропускают лишь тех, кто имеет регистрацию в оцепленном районе.

19:03 К центру Минска стягивают спецтехнику.

Фото RT

19:01 Певец Макс Корж призвал остановить протесты, потому что дальше - "только трупы".

"Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня. Вы показали что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперед. Эта тема (прямые столкновения) уже не будет работать в плюс. Ту "победу со дня на день" о которой вам пишут в телеге на данный момент одержать просто нереально.

Я это вижу своими глазами находясь в Минске. Дальше только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами.

Требуйте от своих лидеров других решений.

Берегите себя, не рискуйте бездумно.

Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем".

18:56 В центре города снова проблемы с интернетом. Также часть мест вчерашних стычек уже оцеплены полицией - метро "Пушкинская", улица Притыцкого и другие.

18:50 Снова закрыли семь станций метро в центре Минска. Это "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная" и "Пушкинская".