Осенью на телеканале 1+1 стартует новый сезон шоу "Танцы со звездами 2020", в котором примут участие 14 звездных пар. Судьями передачи станут Екатерина Кухар, Влад Яма, Григорий Чапкис и тайный член жюри. Пока не назвали имена телеведущих, однако в промо-роликах снимается постоянный ведущий ток-шоу Юрий Горбунов.

Свое участие в шоу подтвердили многие музыканты, телеведущие, певцы и артисты, поэтому сезон уже нарекли платиновым. Собрали информацию о всех парах, которые претендуют на танцевальный кубок.

1. Олег Винник и Алена Шоптенко

Известному поп-исполнителю Олегу Виннику досталась не менее титулованная партнерша, танцевавшая в паре с режиссером Ахтемом Сейтаблаевым и актером Алексеем Яровенко, а в первом сезоне шоу в 2006 году Алена Шоптенка победила в паре с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

2. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Экс-участница "ВИА Гры" участвовала в первом сезоне шоу. У нее есть неплохой танцевальный опыт. Вместе с ней на паркет выйдет хореограф Кирилл Васюк. Это будет его дебют в "Танцах со звездами".

3. Санта Димопулос и Макс Леонов

Санта Димопулос тоже экс-участница "ВИА Гры". Это чемпионка мира по фитнесу, поэтому в спортивном плане участница легко даст фору остальным конкурсанткам. Ее партнером станет хореограф Макс Леонов, который участвовал с Еленой Кравец и Машей Ефросининой в прошлых сезонах.

4. Тарас Цимбалюк и Яна Заец

Актер Тарас Цимбалюк известен зрителю по фильмам "Черный ворон", "Крепостная", "Дневники Темного". Партнершей артиста на паркете будет зажигательная Яна Заец, участвовавшая раньше в шоу с Иракли Макацарией.

5. Дарья Петрожицкая и Игорь Галуненко

Звезда комедийного сериала "Папик" Дарья Петрожицкая поборется за танцевальный кубок в паре с Игорем Галуненко, который впервые примет участие в шоу.

6. Юлия Санина и Дмитрий Жук

Вокалистка рок-группы The Hardkiss серьезно настроена на победу с опытным танцором Дмитрием Жуком, который в прошлых сезонах участвовал с Камалией, Златой Огневич и Людмилой Барбир.

7. Слава Каминская и Дмитрий Дикусар

Участница женской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская попытается оправдать неудачу прошлого года, когда травма не позволила ей участвовать в шоу. В партнеры ей достался самый сильный бальник Дмитрий Дикусар, который привел к "бронзе" прошлого сезона Викторию Булитко и танцевал с Ириной Билык во втором сезоне проекта.

8. Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева

Актеру и сценаристу Дмитрию Танковичу в партнерши досталась беременная Илона Гвоздева, которая ранее танцевала с Дмитрием Ткачем, Владимиром Остапчуком и победила в шоу с Игорем Ласточкиным.

9. Alyona Alyona и Юрий Гурич

Украинская рэперша Alyona Alyona специально худеет ради проекта. Певица хочет доказать, что "пышки могут все". Ей в партнеры достался Юрий Гурич, который будет дебютировать на проекте.

10. Позитив и Юлия Сахневич

Участник групп MOZGI и "Время и Стекло" Позитив (он же Алексей Завгородний) выйдет на паркет с Юлией Сахневич, которая танцевала в предыдущих проектах с Павлом Вишняковым и Даниелем Салемом.

11. Сергей Танчинец и Яна Цыбульская

Фронтмену группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергею Танчинцу предстоит побороться за победу с опытной участницей шоу Яной Цыбульской (Жук), которая раньше танцевала с DZIDZIO и Русланом Сеничкиным.

12. Сергей Мельник и Аделина Дели

Футболист и экс-участник шоу "Холостяк" Сергей Мельник будет осваивать танцевальные па вместе с участницей шоу-балета NK, а в прошлом сезоне шоу танцевала с рэпером Серегой.

13. Арам Арзуманян и Антонина Руденко

Актер Арам Арзуманян, известный по фильму "Безумная свадьба" на паркет выйдет с гимнасткой и экс-солисткой балета Раду Поклитару Антониной Руденко, которая является дебютанткой ток-шоу.

14. Ольга Фреймут и Илья Падзина

Телеведущая "Ревизор" Ольга Фреймут стала последней участницей шоу. Ее партнером стал известный за границей танцор и постановщих Илья Падзина, который прежде не принимал участие в "Танцах".

Как сообщала "Страна", в предыдущем проекте Ксения Мишина победила в "Танцах со звездами".

Вместе с актрисой в финал вышла гимнастка Анна Ризатдинова.