Оппозиционные к Александру Лукашенко Телеграм-каналы призывают минчан выходить на новую акцию протеста в столице Беларуси. Ее начало запланировано на 19:00. При этом подписчикам рекомендуют использовать тактику воды, чтобы их не задержала милиция.

В частности, анонс нового витка "беломайдана" появился на канале "Беларусь головного мозга"

"Вчера Минск показал всему миру, что побороть многочисленные и вооруженные силы карателей абсолютно реально! А тактика протестов, при которой силовики разбросаны по всему городу и вынуждены постоянно лихорадочно перемещаться в поисках групп мирных демонстрантов, оказалась максимально успешной. Отныне тактика протеста максимально проста. Децентрализация! Будь как вода!" - призвали на канале.

Суть тактики в том, чтобы, как на вчерашних протестах, перемещаться к центру небольшими группами, избегая заполненных силовиками мест. В этом случае последние будут вынуждены распылять свои силы. А при атаке советуют разбегаться и вновь собираться в другой точке. Также недовольных властью просят не пропускать машины скорой помощи, не убедившись, что в них находятся медики.

"Занимайте все прилегающие улицы и блокируйте дороги, парализуйте город", - призвали на другом канале Nexta.

При этом правоохранителей на подобных Телеграм-каналах называют "фашистами".

Ранее "Страна" рассказывала, как Телеграм-канал Nexta управляет протестами в Минске и кто за ним стоит.

Мы также приводили слова участников "беломайдана" о том, чем он похож на украинские протесты.