В парламенте Беларуси осудили насилие на акциях протеста, которые разгорелись в нескольких городах республики по итогам выборов президента. При этом депутаты назвали действия беларуских правоохранителей адекватными.

Об этом во вторник, 11 августа, передает БЕЛТА.

Так, парламентарии категорически осудили "попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране".

"Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа", - говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты поблагодарили всех граждан Беларуси, которые приняли участие в выборах президента республики.

"Активное досрочное голосование и высокая явка в день выборов в очередной раз продемонстрировали неравнодушие белорусов к будущему страны и готовность взять на себя ответственность за ее судьбу. Абсолютное большинство граждан поддерживает действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность", - отметили в парламенте.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, состоялся основной день голосования на выборах президента Беларуси. До этого, с 4 по 8 августа, проходило досрочное голосование, в котором, как уверяет ЦИК, приняли участие более 40% избирателей.

По данным официального экзит-пола, который был опубликован вечером после окончания голосования на выборах президента, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал 79,7%, его главный оппозиционный конкурент Светлана Тихановская - 6,8%, остальные набрали меньше 5%.

После обнародования этих данных в Беларуси начались акции протеста, которые длятся уже третий день. На них пострадали сотни протестующих и десятки правоохранителей, один человек погиб. В свою очередь Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву, там власти предоставили ей политическое убежище.