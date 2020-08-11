Белорусского музыканта Сергея Михалка (вокалиста "Ляпис Трубецкой" и BRUTTO), широко известного своим хитом "Воины света", ставшим едва ли не гимном украинского Майдана, раскритиковали за то, что он сохраняет молчание во время кровавых протестов на родине.

Гневные комментарии земляков появились под его видео на YouTube-канале.

"Эй! "Воин света"! Ты где спрятался? Твоя страна горит. Как никогда нужны твои песни", - пишет один из пользователей.

"Сергей Владимирович, не время отмалчиваться! Вы нужны людям! Сейчас как раз тот переломный момент и такие люди, как вы, как раз нужны как мотиватор тем смельчакам, которые рискнули выступить против узурпатора!" - взывает другой пользователь.

"Серега, да ответь людям ,все ждут твоей речи. Живе Беларусь" - призывает третий.

А в своем Facebook музыкант в данный момент вспоминает о былых днях. В частности, последняя его публикация - это фото середины 90-х годов. Пост вызвал возмущение у поклонников "воина света".

"Сергей, Вам там просили передать что в Беларуси происходят тексты ваших песен", - пишет в комментарии некая Екатерина Ядова.

"Крайне странное отсутствие реакции у возможно самого авторитетного, уважаемого белоруса и, казалось, искренне переживающего за судьбу своей родины гражданина. Очень жаль, Сергей, что вы решили молчать в такой период", - сожалеет пользователь Дмитрий Майстренко.

Судя по постам в Instagram, в разгар белоруских протестов Сергей Михалок находится в Украине. На нескольких последних постах в геолокации отмечены Одесса и Одесская область. Стоит отметить, что в Instagram музыканта отключена возможность комментариев.

Как выяснилось, музыканта, которого так ждут в Беларуси в ближайшее время услышат украинцы. На среду, 12 августа, у Сергея Михалка запранирован концерт в одесском модном ночном клубе "Ибица". В анонсе говорится, что зрители услышат все хиты в одном шоу.

"Воин Света (Света - это не имя, хотя кто знает) завтра выступает в нк "Ибица" (Одесса). Потому что революции революциями, а работа работой", - написал в соцсети блогер Денис Гороховский.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, состоялся основной день голосования на выборах президента Беларуси. По мнению протестующих, действующая власть, в лице действующего главы государства Александра Лукашенко, сфальсифицировала результаты выборов. В связи с этим, уже на протяжении двух дней в Минске и других городах республики продолжаются массовые акции протеста.

По итогу вчерашних демонстраций, МВД Беларуси отчиталось о 2000 задержанных протестующих. Также сообщается об одном погибшем. По данным правоохранителей, мужчина скончался в результате взрыва бомбы.