Белорусский Минздрав заявил, что в результате протестных акций за последние два дня в больницы попали более 200 человек.

Об этом в Телеграме сообщает "TUT.by" во вторник, 11 августа.

"В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей", - заявили в министерстве и добавили, что всем пострадавшим была оказана необходимая медпомощь.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что несколько человек получили черепно-мозговые травмы, а также травмы грудной клетки и живота.

"В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. К сожалению, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи", - подытожили в Минздраве.

Напомним, в Беларуси после выборов 9 августа начались массовые протесты. "Страна" писала о том, что показала вторая ночь протестов в республике против президента Александра Лукашенко и к чему все идет.

Как сообщалось, во второй день протестов в Беларуси задержаны две тысячи человек. Кроме того, стало известно о первом погибшем на акции протеста в центре Минска.