Белорусские оппозиционеры могут рассчитывать на политическое убежище в Литве в связи с напряженной обстановкой в республике после выборов президента.

Об этом во вторник, 11 августа, заявила министр внутренних дел балтийской республики Рита Тамашюнене, передает ТАСС.

"Не впервые представители белорусской оппозиции ищут убежища в нашей стране. Если так в силу политических причин или возможных угроз произойдет и на сей раз, Литва готова прийти им на помощь, пока не будут созданы условия для безопасного возвращения домой", - заявила глава ведомства.

Напомним, в Беларуси, после завершения выборов президента, с воскресенья проходят масштабные акции протестов, которые сопровождаются уличными столкновениями демонстрантов с силовиками. После того, как в ЦИК заявили, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что не признает результатов выборов.

После этого политик покинула страну и сейчас находится Литве. По ее словам, она была вынуждена так поступить, что дает понять о ее выходе из борьбы.