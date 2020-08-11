В Запорожье правоохранители объявили подозрение в создании и распространении порнографического видео, а также роликов со сценами жестокого обращения с животными 24-летней жительнице села Вольнокурьяновское, сообщается на сайте регионального ГУНП.

"Киберполиция установила, что фигурантка снимала видео порнографического характера и видео со сценами жестокого обращения с животными. Часть из этих роликов она продавала на тематических форумах. Стоил один такой видеоматериал около 2 тысяч гривень. Остальной контент подозреваемая публиковала в соцсети для свободного доступа. Также установлено, что девушка снимала видео "под заказ", - говорится в сообщении.

В доме задержанной правоохранители провели обыск. Изъята компьютерная техника, жесткие диски, мобильные телефоны и банковские карточки. В рамках расследования уголовного производства следователь назначил экспертизы изъятых аудио и видеофайлов. Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности.

На основании выводов первой экспертизы злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что у живодерки были соучастники и на днях местные жители устроили над ними самосуд: сожгли им дом и машину.

Также мы сообщали, что полиция поймала живодера, который охотился на домашних питомцев с арбалетом.