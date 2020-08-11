Президент Сербии Александар Вучич готов первым в стране испытать на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

Об этом во вторник, 11 августа, заявил сам глава государства, передает издание Kurir.

"Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна. Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что это спасение для нашей экономики", - заявил Вучич.

Примечательно, что ранее с подобным заявлением выступил президент Филиппин Родриго Дутерте. Он также заявил о намерении первым испытать на себе российскую вакцину против коронавируса.

Напомним, во вторник, 11 августа, президент России Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

Ранее мы писали, что дочь главы Российской Федерации проверила на себе эту вакцину.