Границы Таиланда могут остаться закрытыми для иностранных туристов до следующего года, так как власти королевства опасаются новой волны пандемии Covid-19. Такое заявление сделал заместитель руководителя Туристического направления Таиланда (ТАТ) Чаттан Кунджара На Аюдхья.

Об этом сообщает "Интерфакс", во вторник, 11 августа.

"Он отметил, что пока нет никакой информации о сроках открытия границ Таиланда. По его словам, власти королевства очень осторожно подходят к этому вопросу, и нет никаких предпосылок к открытию страны для иностранных туристов в этом году", - говорится в сообщении.

По словам Аюдхья, такая неопределенность и отдаленная перспектива запуска туризма оказывает сильное давление на отрасль. "Обычно Рождество - это высокий сезон, который сейчас находится под угрозой. Также опасения вызывает китайский Новый год в феврале", - пояснил он.

Власти Таиланда приостановили переговоры о создании безопасных "туристических коридоров" из-за выявления новых случаев заражения коронавирусом в странах, которые, казалось бы, побороли пандемию, например, Вьетнам.

Между тем Таиланд постепенно расширяет перечень категорий граждан, которые могут посетить страну. Среди них - дипломаты, представители ООН, командированные, а также иностранцы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных туров, при этом им придется пройти двухнедельный карантин.

"Также обсуждаются планы по созданию локальных "туристических коридоров", когда туристы из ряда стран, выбранных правительством, могут отправиться на 30-дневный отдых, например, на Пхукет или Самуи. Но пока власти следят за обстановкой среди тех групп, которым уже разрешен въезд", - сказал Аюдхья.

Как сообщается, ассоциация турагентств королевства предложила правительству новый план Safe and Sealed по восстановлению въездного туризма в четвертом квартале текущего года. Так, допуск на таиландские курорты получат только туристы из городов мира, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом в течение предыдущего месяца, а их путешествие будет организовано строго в рамках тура. Предполагается, что турист должен будет предъявить страховку и отрицательный результат анализа на Covid-19, сделанный за 72 часа до поездки, а также сдать ПЦР-тест по прибытии.

"Схема разработана для того, чтобы помочь туристическим компаниям Таиланда выжить и избежать массовых сокращений сотрудников в этом году, если границы так и останутся закрытыми. Новый план позволит привлечь не менее полумиллиона иностранных туристов, а доходы составят $1,6 млрд", - добавили в сообщении.

По словам руководителя ТАТ Ютасака Супасорна, до пандемии в туризме работало четыре миллиона человек, но из-за падения доходов в последние полгода число людей, оставшихся без работы, может вырасти до двух с половиной млн.

Напомним, Таиланд разрешил въезд иностранцам с 1 июля, но не туристам. Среди них, владельцы рабочих виз и студенты.