В штабе Светланы Тихановской призвали белорусские власти не применять насилие против участников протеста и начать диалог для "мирной передачи власти народу".

Об этом говорится в заявлении штаба во вторник, опубликованном в Телеграм-канал "Страна для жизни".

"Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений", - сообщили в штабе Тихановской.

Напомним, в Беларуси с воскресенья проходят протесты, сопровождаемые уличными столкновениями силовиков и протестующих, которые недовольные президентскими выборами 9 августа. Как сообщили в ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов. Сама Тихановская ранее заявила, что не признает результатов выборов.

При этом лидер оппозиции покинула страну и сейчас находится Литве. По ее словам, она была вынуждена так поступить, что дает понять о ее выходе из борьбы.