В Беларуси показали задержанных на акциях протестов парней, которые говорят, что приехали из России. Видео опубликовано в телеграм-канале государственного информагентства БелТа.

На видео можно рассмотреть, что у задержанные лежат на земле, у нескольких из них на теле имеются татуировки со свастикой. Один из задержанных говорит, что приехал из Твери с туристической целью, второй приехавший из России говорит, что отдыхал с другом в санатории. Третий признался, что ранее имел судимости.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, состоялся основной день голосования на выборах президента Беларуси. По мнению протестующих, действующая власть, в лице действующего главы государства Александра Лукашенко, сфальсифицировала результаты выборов. В связи с этим, уже на протяжении двух дней в Минске и других городах республики продолжаются массовые акции протеста.

По итогу вчерашних демонстраций, МВД Беларуси отчиталось о 2000 задержанных протестующих. Также сообщается об одном погибшем. По данным правоохранителей, мужчина скончался в результате взрыва бомбы.



