В одной из частных клиник Одессы от коронавирусной болезни скончался капитан судна "София", которое на данный момент стоит на рейде в порту "Южный".

Об этом во вторник, 11 августа, сообщил главный санитарный врач водного транспорта Николай Голубятников в эфире "Общественному".

По его словам, капитан "Софии", житель Санкт-Петербурга, скончался от Covid-19 в воскресенье, 9 августа. Ранее в июле он сообщил в медико-санитарной декларации о заболевании на судне трех членов экипажа.

"Мы вышли на судно с 2 врачами-эпидемиологами, осмотрели, а там уже 6 членов экипажа больных. Я решил, что в условиях пандемии коронавируса, их надо обследовать на COVID-19. Мы это сделали и обнаружили, что среди 14 членов экипажа, 10 больные коронавирус ", - заявил Голубятников.

Он добавил, что моряков госпитализировали в Одесскую областную клиническую больницу № 6.

В свою очередь генеральный директор Одесского областного клинического медицинского центра Вадим Шухтин рассказал, что капитан судна лежал в их лечебном учреждении с 16 до 23 июля. Пациент поступил в больницу в состоянии средней тяжести, жаловался на общую слабость, повышение температуры до 38 и одышку. 17 июля ПЦР-тест подтвердил у него Covid-19.

У мужчины было острое респираторное заболевание, двусторонняя полисегментарная пневмония, хроническая болезнь почек 5-й стадии и подагра, обусловленная ​​нарушением функции почек.

"С 18 на 19 было нарастание респираторной недостаточности. Наши реабилитологи решили дальнейшее обследование за ним проводить в реанимации. Он проходил лечение, все же креатинин у него повышался. И мы рекомендовали больному гемодиализ. Мы связались со страховыми агентами, они определили место и мы его перевели. Шел в среднем состоянии ближе к тяжелой стадии. Но был в сознании. Дыхание было нормальное", - отметил медик.

23 июля капитана "Софии" перевели в одну из частных клиник Одессы, где он и скончался.

Напомним, впервые о вспышке коронавируса на борту "Софии" месяц назад рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Однако никаких деталей инцидента чиновник тогда не раскрыл.

Тем временем общее число умерших от коронавирусной болезни в Украине сегодня увеличилось на 29 - до 1 951 летальных случаев.