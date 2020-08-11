Шоумен Притула пойдет от "Голоса" на выборы мэра Киева
Украинский телеведущий Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос".
Об этом он заявил на сборах актива партии "Голос" во вторник в Киеве, трансляция опубликована в Facebook.
"Я баллотируюсь кандидатом на городского голову города Киева", - заявил Притула.
Отметим, что ранее в Телеграм-канале политсилы появилось сообщение: "Сергей Притула идет в мэры Киева от "Голоса"!"
Ранее глава политической силы Кира Рудик на презентации региональных команд объявила об участии "Голоса" в местных выборах.
"Сегодня утром состоялся съезд партии Голос, на котором мы приняли решение, что партия идет на местные выборы", - сказала она.
По словам Рудик, на данный момент у партии 15 кандидатов в мэры и 107 команд. Они будут бороться за то, "чтобы к власти пришли честные люди".
Напомним, 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Ранее кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук вызвала Кличко на публичные дебаты.
Также мы писали, что кандидатом в мэры Киева от "Батькивщины" стал нардеп Алексей Кучеренко.