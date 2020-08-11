Украинский телеведущий Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии "Голос".

Об этом он заявил на сборах актива партии "Голос" во вторник в Киеве, трансляция опубликована в Facebook.

"Я баллотируюсь кандидатом на городского голову города Киева", - заявил Притула.

Отметим, что ранее в Телеграм-канале политсилы появилось сообщение: "Сергей Притула идет в мэры Киева от "Голоса"!"

Ранее глава политической силы Кира Рудик на презентации региональных команд объявила об участии "Голоса" в местных выборах.

"Сегодня утром состоялся съезд партии Голос, на котором мы приняли решение, что партия идет на местные выборы", - сказала она.

По словам Рудик, на данный момент у партии 15 кандидатов в мэры и 107 команд. Они будут бороться за то, "чтобы к власти пришли честные люди".

Напомним, 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Ранее кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук вызвала Кличко на публичные дебаты.

Также мы писали, что кандидатом в мэры Киева от "Батькивщины" стал нардеп Алексей Кучеренко.