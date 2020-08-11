В Беларуси накаляется ситуация из-за массовых протестов. В связи с этим незарегистрированный кандидат на выборы президента республики Валерий Цепкало посоветовал своей жене, Веронике, являющейся одной из трех глав объединенного штаба оппозиции, повторно покинуть Беларусь.

Об этом сообщает агенство РИА "Новости".

Так, Валерий Цепкало посоветовал жене повторно уехать из Белоруссии в Россию, пока сам он находится в Киеве. Он добавил, что ранее был в Москве и Варшаве. По его словам, Вероника в настоящее время находится в Подмосковье.



Он пояснил, что его жена вернулась в Минск после голосования в Москве, но с началом протестов он порекомендовал ей покинуть страну. "Она приехала (в РФ - Ред.) ночью из Белоруссии. Я ей сказал, чтобы она уезжала из Минска, потому что там хапун пошел серьезный, так сказать, и все медийные люди являются первым объектом для возможного ареста. И чтобы на меня не могли давить, я Веронике сказал, чтобы она опять уехала",- сказал Цепкало.

Напомним, что оппозиционный кандидат на прошедших в Беларуси выборах президента Светлана Тихановская также покинула республику. Сейчас она находится в Литве. Там ей предоставили годичную визу и место для проживания.

Также мы писали о том, что Тихановская записала видеообращение, в котором призвала белорусов не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности.