Во время протестов, которые прокатились по Беларуси 9 и 10 августа, противники Александра Лукашенко активно использовали бело-красные флаги. Их можно заметить на многочисленных фото и видео. В то время, как официальный флаг Беларуси красно-зеленый.

Как выяснилось, это неофициальный символ борьбы за государственную независимость Беларуси, который в своем время использовала Белорусская народная республика (1918 год), а теперь взяли на вооружение оппозиционеры.

Вот с такими фагами были люди в центре Минска.

Протестующие в Минске. Фото: TUT.BY

В районе метро Пушкинская в Минске 10 августа. Фото: Спутник Беларусь

Некоторые использовали бело-красные зонты.

В Минске 10 августа. Фото: Спутник Belsat

А это - официальный флаг Беларуси.

Бело-красный флаг был официальным флагом Белорусской Народной Республики в 1918-1919 годах. Эти цвета использовала белорусская зарубежная эмиграция и национальные движения.

С конца 1980-х бело-красно-белый флаг стал неофициальным символом борьбы за государственную независимость Белоруссии. Он был утвержден в качестве государственного флага Республики Беларусь после распада СССР, с 1991 по 1995 год.

Нельзя не отметить, что этот флаг явно похож на польский. Разница в том, что на белорусском знамени на одну белую полоску больше.

Ветеранские организации Беларуси отнеслись к новому флагу негативно из-за его использования белорусскими коллаборационистами во время оккупации в годы Второй мировой войны.

В 1995 году по инициативе президента Александра Лукашенко был проведен референдум, на котором в том числе, решали вопрос об установлении нового флага и герба. За принятие новых символов проголосовали 75,1 % принявших участие в референдуме. Новый флаг по сути - это почти тот же флаг, что был в советское время.

О бело-красном флаге Лукашенко ранее говорил, что утверждать его было поспешным решением. Оппозиция же продолжила использовать эти цвета.