Актер Михаил Ефремов, которому ранее стало плохо перед судебным заседанием по делу о смертельном ДТП, находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на медучреждение.

"Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему", — рассказали в больнице.

Также сообщается, что врачи поставили Ефремову предварительный диагноз — инсульт.

Напомним, сегодня стало известно, что Ефремов потерял создание в здании суда. Его госпитализировали в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт.

Накануне очередного заседания суда у актера резко ухудшилось состояние здоровья и возникло подозрение на инсульт. Его сын дважды в вызывал скорую помощь, но в больницу артиста не забрали.