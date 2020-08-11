Оппозиционный кандидат на выборах в Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение к беларусам в кабинете главы ЦИК, находясь под давлением со стороны силовиков. Об этом заявила член ее предвыборного штаба Мария Колесникова и добавила, что штаб до сих пор не имеет связи с Тихановской. Об этом сообщает телеграм-канал TUT.BY новости.

По словам Колесниковой, когда Тихановская с адвокатом Максимом Знаком пришли в ЦИК, их отвели в приемную главы ЦИК Лидии Ермошиной. Через некоторое время хозяйка кабинета вышла, а адвокат находился в другом кабинете.

"И все три часа Светлана находилась в кабинете одна с двумя высокопоставленными чиновниками, представителями силовых структур. Я все это время находилась с коллегами на проходной. Спустя час после начала переговоров, мы видели, как приходили люди, с большими черными сумками, похожими на сумки для видеооборудования", - говорит Колесникова.

Она считает, что результатом этих событий стала запись двух видеообращений Тихановской, в одном из которых она дает понять, что выходит из борьбы, а другое читает с листа.

" Я считаю, что через три часа в кабинете с представителями силовых структур, когда есть дети, когда есть муж, который находится под уголовным преследованием, когда есть друзья и сторонники, которые находятся в тюрьме, о некоторых из них Светлана не знала ничего несколько дней, например, о Марии Мороз, когда все твое окружение и семья находятся в заложниках, очень сложно делать заявления не под давлением, — заявила Колесникова и добавила, что поддерживает выбор Тихановской , но сама не собирается уезжать из Беларуси.

Ранее "Страна" писала о том, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

Также мы сообщали, что появились подробности, как белорусские власти вывезли из страны Тихановскую.