На пунктах пересечения украинско-венгерской границы усиливают контроль. В пунктах пропуска "Чоп" и "Лужанка" из-за пандемии коронавируса тщательно проверяют цель поездки или ее транзитный характер. Сотни микроавтобусов и легковых автомобилей из-за этого стоят в очереди.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По их данным, пограничная полиция Венгрии, кроме паспортных документов, тщательно проверяет документы, подтверждающие цель поездки или транзитный характер поездки. В результате этого увеличивается время на прохождение контроля.

В настоящее время перед пунктом пропуска "Лужанка" на оформление ожидают около 150 микроавтобусов. Также около сотни машин находятся перед пунктом пропуска "Чоп".

За прошедшие сутки через эти пункты пропуска границу с Венгрией в целом пересекли по 400 легковых транспортных средств.

Ранее мы сообщали, что на границе Украины с Беларусью до конца лета приостановили пропуск граждан. Границу можно будет пересекать только в пешем порядке или на велосипедах.

Также писали, на украинско-румынской границе заработала паромная переправа. По данным МВД Украины, пограничники будут оформлять только грузовые транспортные средства, поскольку, по решению сторон, через пункт пропуска могут следовать только грузовики.