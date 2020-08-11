В Минске на станции Октябрьская мужчина заблокировал движение поездов, спрыгнув на рельсы с плакатом "Прекратите убивать и калечить людей".

Об этом во вторник, 11 августа, сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что мужчина спрыгнул на рельсы станции Октябрьская в 14:35. В связи с этим, вся Московская (синяя) ветка минской подземки была временно перекрыта, а станции на Автозаводской (красной) линии были временно закрыты во второй половине дня.

По данным журналистов, спустя 5 минут, в 14:40, сотрудники метрополитена увели демонстранта с рельс.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, состоялся основной день голосования на выборах президента Беларуси. По мнению протестующих, действующая власть, в лице действующего главы государства Александра Лукашенко, сфальсифицировала результаты выборов. В связи с этим, уже на протяжении двух дней в Минске и других городах республики продолжаются массовые акции протеста.

По итогу вчерашних демонстраций, МВД Беларуси отчиталось о 2000 задержанных протестующих. Также сообщается об одном погибшем. По данным правоохранителей, мужчина скончался в результате взрыва бомбы.