Апелляционный суд Киева на заседании во вторник отпустил из-под стражи под домашний арест врача Юлию Кузьменко, которая является подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает сообщество "Free Riff" в Facebook.

"Юлию Кузьменко отпустили на круглосуточный домашний арест. Это еще маленькая, но очень важная победа", - говорится в сообщении.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

16 июля Печерский районный суд Киева в четверг, 16 июля, продлил меру пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ее оставили под стражей до 13 сентября.

Перед этим 10 июля Киевский апелляционный суд не стал отпускать на поруки Кузьменко. Ей оставили в силе меру пресечения в виде ареста до 24 июля.