В Первомайске Николаевской области 15-летнего подростка задержали по подозрению в изнасиловании малолетней девочки. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.



Уточняется, что вечером 10 августа к правоохранителям обратился отец ребенка. Его семилетняя дочь рассказала родителям, что, когда она играла на улице, на нее напал 15-летний сосед. Подросток затащил ребенка в кусты и изнасиловал.



Если вину юноши докажут, ему грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы.



"Назначено проведение ряда необходимых экспертиз, по результатам которых в отношении злоумышленника будет принято законное решение", - говорится в сообщении.



Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом подросток задушил 12-летнюю девочку, которая отказала ему в сексе.

Также мы сообщали, что под Сумами известный фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку.