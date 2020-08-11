Оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская, которая находится в Литве, куда, по словам ее соратников, ее вывезли белорусские власти, получила в этой стране годичную визу и место для проживания.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, видео его пресс-конференции обнародовано в Facebook МИД страны.

Так, известно, что Литва выдала Тихановской годичную визу и предоставила место для проживания. Кроме того, сообщалось, что она уехала в Литву вместе со своим руководителем предвыборной кампании.

Напомним, Тихановская покинула Беларусь и прибыла в Литву 11 августа.

Мы писали о том, как она записала видеообращение, в котором дала понять, что выходит из борьбы.

Впрочем, несмотря на это, в Беларуси остановились заводы. Рабочие бастуют против фальсификаций на выборах.