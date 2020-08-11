Министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша готова выступить посредником между властью и оппозицией в Беларуси на фоне массовых беспорядков после выборов президента в республике. По его словам, у Польши есть опыт в таких вопросах.

Об этом сообщает издание "Наша Нива" на своем Telegram-канале, во вторник, 11 августа.

"У Польши есть определенный опыт - имеются ввиду переговоры 1989 года, - который мог бы послужить в качестве подхода и решения ситуации в Беларуси. Мы к этому готовы. Это мог бы быть наш вклад. Мы считаем необходимым начало переговоров властей с представителями общества", - заявил Чапутович.

Он добавил, что Польша заинтересована, чтобы Беларусь была демократической и открытой для международного сотрудничества страной.

Напомним, в Беларуси после выборов 9 августа начались массовые протесты. Белорусская оппозиция, недовольная результатами голосования, опубликовала программу протестов на ближайшие дни.

В ходе акций протеста в Беларуси 10 августа пострадал 21 правоохранитель, 1 протестующий умер от взрыва гранаты. Силовики задержали более двух тысяч протестующих.

В республике остановились заводы. Рабочие бастуют против фальсификаций на выборах.