Состояние Ефремова крайне тяжелое - адвокат артиста
Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП, был госпитализирован из здания Пресненского суда Москвы.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил "Интерфаксу", что актер находится в без сознания и что его состояние крайне тяжелое. По данным источником "ТАСС", у артиста подозревают инсульт.
Кроме того, стало известно, что судебное заседание по делу Ефремова перенесли до 12 августа.
Напомним, ранее сообщалось, что Ефремов потерял создание в здании суда. Его госпитализировали в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт.
Накануне очередного заседания суда у актера резко ухудшилось состояние здоровья и возникло подозрение на инсульт. Его сын дважды в вызывал скорую помощь, но в больницу артиста не забрали.