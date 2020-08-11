Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП, был госпитализирован из здания Пресненского суда Москвы.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил "Интерфаксу", что актер находится в без сознания и что его состояние крайне тяжелое. По данным источником "ТАСС", у артиста подозревают инсульт.

Кроме того, стало известно, что судебное заседание по делу Ефремова перенесли до 12 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что Ефремов потерял создание в здании суда. Его госпитализировали в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт.

Накануне очередного заседания суда у актера резко ухудшилось состояние здоровья и возникло подозрение на инсульт. Его сын дважды в вызывал скорую помощь, но в больницу артиста не забрали.