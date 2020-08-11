Оппозиционные телеграм-каналы в Беларуси назвали вторник, 11 августа, днем, когда начнется общенациональная забастовка. Белорусов призвали не выходить на работу, чтобы не спонсировать власть, и добавиться новых выборов и освобождения политзаключенных.

Противники Лукашенко начали распространять сообщения, что на некоторых крупных предприятиях поддержали призыв. Правда, официально на заводах называют такие сообщения преувеличением и говорят, что работают в штатном режиме.

Разбирались, бастует ли Беларусь после выборов.

Кто сообщил о забастовках

В белорусских оппозиционных СМИ и телеграм-каналах еще 10 августа начали писать, что 11 августа на 12:00 намечена общенациональная забастовка.

А также призвали белорусов не идти на работу. В сети распространяли такие призывы: "Режим держится исключительно на нас и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в черном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин"

Требований три: признание Светланы Тихановской новым президентом, освобождения всех политических заключенных, проведение новых честных выборов.

При этом в телеграм-каналах добавили, что забастовка - это полностью законный, прописанный в Конституции, вид протеста и за нее не задержат, а уволить всех невозможно.

Также Nexta live акцентировал, что "выходя сегодня на работу, ты спонсируешь этот беспредел" и прикреплял видео с ночных протестов.

Оппозиционные каналы сегодня стали писать о том, что в Беларуси уже начались забастовки. 11 августа они написали о массовых забастовках на белорусских предприятиях. В частности, что протестуют на "Белазе" (Белорусском автомобильном заводе), "МТЗ" (Минском тракторном заводе), МАЗе (Минском автомобильном заводе).

И не только там.

"Начинается! Минский электротехнический завод им. Козлова. Народ выходит на забастовку".

"К забастовке присоединяется Минский тракторный завод!"

Позже появились сообщения, что ОМОН разогнал собравшихся около проходной электротехнического завода людей, которые пришли поддержать бастующих.

На заводах говорят, что не бастуют

Гендиректор Минского электротехнического завода Александр Радевич заявил, что производство не останавливалось. Информацию о якобы проходящей на нем забастовке он назвал "фейком и вбросом".

"Нигде скоплений людей нет, производственный процесс идет в плановом режиме", - цитирует его БелТА в своем Telegram-канале.

В холдинге ОАО "БЕЛАЗ" сообщили, что "Белорусский автомобильный завод в Жодино, работает в штатном режиме. По данным ТАСС, на предприятии сообщили, что до них доходили слухи о якобы проходящей забастовке, но это не более, чем слухи.

На Минском тракторном заводе также заявили, что работают в обычном режиме: "Все работает штатно, никаких изменений в работе МАЗа нет".

О том, что они не бастуют заявили и на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в Жлобине.

"Сегодня во время технологического перерыва мы провели встречу с представителями коллектива, выслушали от них различные вопросы... Предприятие работает стабильно, в штатном режиме, с полной загрузкой мощностей", - сообщил БелТА гендиректор предприятия Дмитрий Корчик.

В комментарии радиостанции Business FM рабочие Белорусского металлургического завода отметили, что на комбинате "были люди, которые возмущались", но с ними провел совещание гендиректор. А общего забастовочного настроя - нет.

В госконцерне "Белнефтехим" назвали фейком распространенные ранее видео о забастовке на предприятии. Ранее сообщалось, что два нефтеперерабатывающих завода и предприятие "Гродно Азот" решили присоединиться к общенациональной забастовке.

"Эти сообщения – попытка выдать желаемое за действительное. Предприятия концерна работают в штатном режиме. Такого нет, это слухи", - сообщил РИА-Новости пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Что касается Минского электромеханического завода имени Козлова, фото с которого постили телеграм-каналы, то замдиректора предприятия Валерий Щербо рассказал РИА-Новости, что некоторые возмущались, что "вчера вечером кто-то попал в какую-то ситуацию и получил какие-то травмы, или сами, или их дети". Но потом все успокоились и пошли по рабочим местам.



Щербо заверил, что с рабочими удалось найти общий язык, а как быть дальше, будет решать генеральный директор вместе с профсоюзными активистами.

То есть пока официально руководство предприятий опровергает забастовки. Что было бы невозможно, если бы заводы действительно остановились - это крупнейшие работодатели страны.

При этом не исключено, что отдельные оппозиционно настроенные рабочие могли поддержать забастовку. Об этом говорят сообщения самих предприятий, которые заявляют, что идут дискуссии с работниками, которые участвуют в протестах.

Также об этом говорят и фото с заводов, которые публикуют оппозиционные телеграмм-каналы. Судя по всему на каждом из них есть несколько десятков, может быть сотен, человек, которые симпатизируют акциям протеста, которые и организовали на каждом из своих предприятий мини-акции протеста. Но так как это не большинство рабочих, то работа предприятий не остановилась.