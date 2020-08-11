Отношения Европейского союза с Беларусью пересматриваются после прошедших 9 августа президентских выборов и протестов, последовавших за ними.

Об этом со ссылкой на представителя исполнительной власти Евросоюза сообщает Reuters.

В то же время все еще неизвестно, будут ли введены санкции в отношении страны.

"Весь комплекс вопросов, касающихся отношений между Европейским Союзом и Беларусью, в настоящее время рассматривается в связи с досадными событиями, которые были связаны с президентскими выборами в воскресенье", - сказано в заявлении.

Кроме того, сообщается, что готовится совместная декларация 27 стран-членов ЕС, но сроки ее появления не уточняются.

Напомним, в США потребовали у Лукашенко пересчитать голоса или провести в Беларуси новые выборы.

Также мы писали, что нардеп от партии Порошенко подал в Раде постановление о непризнании выборов в Беларуси.