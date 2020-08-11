В Украине по состоянию на 1 июля этого года только 37% (от планового показателя) детей в возрасте одного года вакцинированы от кори, паротита и краснухи (КПК). Среди детей в возрасте шести лет (КПК-2) вакцинирован 41%.

Об этом во вторник, 11 августа, информирует пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

В ведомстве отметили, что такой показатель является недостаточным для коллективного иммунитета, который формируется, если вакцинированы более 95% жителей страны.

"Если в стране дети и взрослые остаются невакцинированными, это может привести к распространению вируса и новых случаев заболевания", - отметили в ЦОЗ.

В этом году в Украине корь подтвердилась у 245 человек, из них 19 детей в возрасте до года.

Ранее в Минздраве настоятельно посоветовали родителям не игнорировать календарь необходимых прививок, так как это может привести к эпидемии среди детей.

Ранее мы писали, что по состоянию на 1 июня 2020 года в Украине только 28,3% детей в возрасте одного года были вакцинированы от кори, паротита и краснухи.