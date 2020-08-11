В Таиланде разбилась на байке 33-летняя украинская тревел-блогер Валерия Свистунова. Она публиковала фото в аккаунте Instagram под ником ya___lerochka. Подруга девушки рассказала, что теперь возникли сложности с транспортировкой тела на родину и друзья объявили сбор средств. В сети пишут, что она была пассажиркой, а водитель сбежал с места происшествия.

Узнавали, что известно о ДТП и погибшей украинке.

Что случилось в Таиланде

О случившемся в соцсетях сообщила близкая подруга Леры Анна Токарева. С ее слов, авария произошла 2 августа на юге Таиланда - в провинции Сураттхани.

"Никогда не могла подумать что буду писать что-то подобное... Но 02.08.20 с нами не стало моей близкой подруги, верного друга, заботливой дочери, чудесного ребёнка, отзывчивого, доброго, жизнерадостного человека, Леры. Произошла смертельная авария..." - написала Токарева.

Она добавила, что сейчас знакомые девушки пытаются собрать деньги, чтобы доставить ее тело на родину. В сети указали реквизиты тайского банка и номер телефона сестры Леры

В соцсетях пишут, что тело нашли на окраине леса. Рядом с ней лежал мопед, на котором она разбилась насмерть. Сообщается, что Валерия боялась подобного транспорта и не умела им управлять. Вероятно, она была пассажиркой, а водитель сбежал с места происшествия.

В посте знакомой погибшей Ольги Барановой говорится, что семья и друзья Леры в Тайланде выбрали компанию, которая будет сопровождать кремацию в Сурадж Тани. При этом предварительная стоимость услуг составит около 56000 бат. (около 50 тысяч грн.)

Стоимость отправки пепла в Украину воздушным транспортом составит от 12000 ба. (около 11 тысяч грн).

По всей видимости, Валерия Свистунова родом из Днепра. Ее одноклассники уже собирают средства, чтобы доставить ее прах в родной город.

При этом одноклассники не исключают версию об убийстве девушки.

Что постила в сети погибшая

Валерия вела блог в Instagram под ником ya___lerochka, где 1 414 подписчиков. Здесь она делилась фотографиями своих путешествий. Она побывал на Ибице, Бали, Майорке, в Турции, Вьетнаме, Греции, Франции, Испании, Таиланде, Индонезии.

"Жизнь лучше на пляже", - таким было ее кредо.

Первая публикация Леры сделана 13 апреля 2013 года. Последняя - 24 августа 2019 года.

"Не могу насладиться этим местом", - писала она про Ибицу год назад.

"Эй, ребятки, у меня все круто", "Наслаждаюсь каждой минутой этой красивой жизни", - писала блогер.

Случай на Бали

В конце июня стало известно о похожем случае - о гибели 18-летней Насти Тропицель из России, которая также вела блог в Instagram. Она разбилась на Бали. Девушка получила смертельную черепно-мозговую травму, врезавшись на спортивном мотоцикле в бордюр.

Ее бойфренд Виктор ехал вместе с ней. Он рассказал, что Настя всегда ездила "безопаснее и аккуратнее всех". По его словам, в момент трагедии Тропицель двигалась со скоростью 80-100 километров в час.

"То, что случилось с ней - случайность. Начался вобблинг (раскачивание) мотоцикла на ровном месте. Сейчас уже нет сил рассказывать об этом, сделаю это потом. Настя не виновата, она не превышала скорость", написал он в Instagram.