Актеру Михаилу Ефремову, которого обвиняют в смертельном ДТП, стало плохо возле суда. Его госпитализировали в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Life Shot, во вторник, 11 августа.

На кадрах запечатлено, как артиста выносят из автомобиля в зал суда, он волочил правую ногу. В это время актер Никита Джигурда распевал в толпе о его невиновности: "Миша наш не виноват, не сидел он за рулем. Серп и молот всем тем в зад, кто устроил сей дурдом". Также слышно, как женщина плачет рядом.

По данным СМИ, актера Ефремова госпитализировали прямо из здания суда в Москве. Его вынесли на носилках в бессознательном состоянии. В настоящее время, у него ухудшилось состояние и нарушена речь. Он пожаловался медикам на боли в области сердца. Врачи подозревают у артиста инсульт.

Напомним, накануне очередного заседания суда у российского артиста Михаила Ефремова резко ухудшилось состояние здоровья и возникло подозрение на инсульт. Его сын дважды в вызывал скорую помощь, но в больницу артиста не забрали.