В Следственном комитете Беларуси заявили о намерении властей изымать автомобили у владельцев, которые блокируют движение транспорта во время протестов.

Об этом во вторник, 11 августа, сообщает "БЕЛТА".

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудием преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - говорится в сообщении СК.

Кроме того, в комитете напомнили, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены. Эти действия могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16 лет.

Напомним, в Беларуси уже два дня проходят протесты, сопровождаемые уличными столкновениями силовиков и протестующих, которые недовольные президентскими выборами 9 августа. По данным официальных экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов. Отметим, что она не признала результатов выборов.

В ночь на 11 августа во время протестов в Беларуси автомобилисты начали активно блокировать дороги, а владельцы машин выходили из машины, оставляя транспортное средство.