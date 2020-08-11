К началу очередного заседания по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова в Пресненский суд Москвы приехал эпатажный артист Никита Джигурда. Вероятно, решил поддержать, попавшего под суд коллегу.

Джигурда встретил адвоката Александра Добровинского во дворе суда и сходу потребовал у него диплом.

"Добровинский-Паниковский , диплом! Где диплом ваш, а? В 92-м году... Фейки запускать не нужно! Фейк, на котором компьютерная графика и я это докажу", - в характерной манере хрипел артист.

Добровинский в сопровождении помощника проследовал мимо Джигурды в здание суда.

Ранее "Страна" писала о том, что сын погибшего в ДТП с Ефремовым потребовал у артиста 6,5 миллионов компенсации.

Также мы сообщали, что в понедельник Ефремову дважды вызывали скорую из-за подозрения на инсульт, но в больницу артиста не забрали.