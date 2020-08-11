Во время акций протеста в Беларуси 10 августа пострадал 21 правоохранитель, 1 протестующий умер от взрыва гранаты. Силовики задержали более двух тысяч протестующих.

Об этом во вторник, 11 августа, информирует пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые - в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

В МВД также заявили, что минские протестующие во время передвижения запускали дымовые шашки и "коктейли Молотова".



"На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал. Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями", - добавила представитель ведомства.



По ее словам, в Минске и Новополоцке правоохранители и военные были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий.

"Всего по стране задержано более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - заявила пресс-секретарь.

Также правоохранители рассказали о первом погибшем в ходе протестов.

"В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - заявили стражи порядка.

Напомним, в Беларуси после выборов 9 августа начались массовые протесты. "Страна" писала о том, что показала вторая ночь протестов в республике против президента Александра Лукашенко и к чему все идет.

Также мы сообщали, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская выехала в Литву, появилась информация, что из страны ее вывезли белорусские власти - в обмен на освобождение начальницы ее штаба. Позже Тихановская записала видеообращение, в котором дала понять, что выходит из борьбы.

Тем временем, 11 августа в Беларуси остановились заводы. Рабочие бастуют против фальсификаций на выборах.