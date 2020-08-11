Утром во вторник, 11 августа, в центре Киева пьяный водитель за рулем Lexus снес бетонные цветочные клумбы и пытался сбежать от копов.

Об этом в Facebook сообщил замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Сегодня на рассвете нетрезвый водитель на Lexus совершил ДТП на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве - снес клумбы, а потом как ни в чем не бывало уехал с места ДТП", - написал Белошицкий.

По его словам, копам удалось поймать и привлечь мужчину к ответственности уже через 30 минут после происшествия.

"Камеры, которые следят за безопасностью города, помогли установить местонахождение авто Lexus - улица Институтская, где его и остановили патрульные. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения... Агрессия, хамство, нецензурные высказывания в адрес патрульных и невыполнение законных требований полицейских никак не помогали водителю решить ситуацию, как он ни старался", - сообщил Алексей Белошицкий.

Предупреждения о том, что в случае невыполнения законного требования работника полиции, мужчина будет задержан, на него не подействовали.

"Согласно ст. 44 ЗУ "О Национальной полиции" к водителю была применена физическая сила, также согласно ст. 45 ЗУ "О Национальной полиции" - спецсредство - наручники. За совершенные правонарушения на мужчину составили админматериалы по ст. 185 (злостное неповиновение работникам полиции), ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 130 (управление в состоянии опьянения), ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку", - подытожил Белошицкий.

Напомним, в марте бывший коп на Lexus устроил тройное ДТП в центре Харькова.

Также мы писали, что в январе Киеве Lexus с семьей, которая вернулась из Дубая, протаранил автобус с пассажирами.