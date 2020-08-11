В Умань в Черкасской области на празднование иудейского праздника Рош Ха-Шана (18-20 сентября) в 2020 году ожидается прибытие от 5 до 10 тыс. хасидов. Это вызывает беспокойство как внутри Украины, так и в МИД Израиля.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

"Сегодня состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было планируемое в сентябре 2020 года массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош-ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю)", - написал Немчинов.

Из-за этого Госкомиссия поручила Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине, Министерству внутренних дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана, Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы, а также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантина.

"Кроме этого на заседании комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников", - добавил Немчинов.

Как известно, каждый год во время еврейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма.

Однако в этом году в МИД Украины решили не пускать тысячи паломников-хасидов в Умань в этом году из-за коронавируса. При этом в самой Умани ранее заявляли, что не хотят, чтобы евреи приезжали на праздник Рош-ха-Шана, поскольку из-за Covid-19 это угрожает жизни и здоровью местных жителей. Позже Минздрав Израиля призвал Украину запретить хасидам паломничество в Умань.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, запретят ли еврейским паломникам ехать в Умань во время карантина.