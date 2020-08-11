К 12,5 годам лишения свободы суд приговорил родителей 4-летней девочки, которую они снимали в порнографических фильмах для продажи за криптовалюту. Преступный семейный тандем был разоблачен правоохранителями в июне 2018 года в Кривом Роге. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"В начале августа коллегия судей Октябрьского районного суда города Кривого Рога признала мужчину и женщину виновными в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса: торговля людьми (ст. 149), изнасилование (ст. 152), сексуальное насилие (в . 153), развращение несовершеннолетних (ст. 156) и изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов (ст. 301). Суд назначил каждому из них 12 лет и 6 месяцев лишения свободы ".

Фото: npu.gov.ua

Известно, что семья - выходцы из Кавказского региона. Мужчине на момент задержаниябыло 29 лет, его жене - 30, а дочери исполнилось 4 года. По данным правоохранителей, для рассылки "предложений" фигуранты использовали мессенджер, также устраивали платные онлайн-трансляции.

Во время обыска в квартире, которую тогда в Кривом Роге арендовала семья, полиция изъяла мобильные телефоны, компьютерную и видеотехнику, что использовали для создания и распространения порнографического контента, а также собственно "фильмы". Дело насчитывает 63 эпизода преступной деятельности супругов.

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