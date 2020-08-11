После того, как экс-министра экологии Николая Злочевского, подозреваемого по делу о взятке в $6 млн, объявили в розыск, его адвокат Петр Бойко заявил, что он ни от кого не скрывается. По его данным, он проживает в другой стране и готов сотрудничать со следствием, и давать показания по этому делу.

Об этом говорится в заявлении Петра Бойко, опубликованном на сайте его адвокатской конторы.

"После сообщения НАБУ о необходимости Злочевского М.В. появиться на допрос, 21.07.2020 в 10:00 утра я сообщил руководителю группы детективов НАБУ Виталия Писного о проживании господина Злочевского за пределами Украины", - говорится в заявлении.

Он добавил, что передал следствию информацию о стране пребывания и точный адрес проживания Злочевского. Также, по словам адвоката, экс-министр готов сотрудничать со следствием и давать показания по этому делу.

Петр Бойко уверяет, что Злочевский "не совершал и не имеет никакого отношения к событиям, которые пытаются ему инкриминировать".

"Сторона защиты уже обжаловала постановление о розыске в установленном законом порядке и призывает всех участников процесса к соблюдению процессуальных норм", - подытожил адвокат.

Напомним, 12 июня в Украине разгорелся скандал из-за самой крупной взятки в истории страны в 6 млн долларов, которую якобы пытался передать руководству НАБУ и САП Николай Злочевский.

1 июля Национальное антикоррупционное бюро заочно сообщило о подозрении бывшему министру экологии. После чего его вызывали на допрос в качестве подозреваемого по этому делу. Вчера, 10 августа, мы сообщали, что НАБУ и САП Злочевского объявили в розыск по статье о неправомерной выгоде - взятке.