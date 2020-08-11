Вчера, 10 августа, в Николаевской области произошел курьезный случай автоугона. Здесь 19-летний парень угнал грузовик с 30 бочками меда. Но далеко с таким сладким грузом ему уйти не удалось. Угонщика задержала полиция, после того как он слетел с дороги и едва не перевернул машину.

"В полицию поступило сообщение от 36-летнего жителя одного из сел Братского района, о том, что вблизи пасеки неизвестные завладели его автомобилем DAF, груженный 30 бочками с медом. Отрабатывая прилегающую территорию, полицейские заметили разыскиваемое транспортное средство на окраине села. Грузовик съехал с проезжей части и наклонился, вследствие чего из прицепа выпала половина бочек", - сообщили в пресс-службе областной полиции.

Неудачливый угонщик рассказал, что увидел открытый автомобиль и решил покататься, но не справился с управлением, съехал с дороги и сбежал.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством, которое причинило большой материальный ущерб). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 000 до 1 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или же лишение свободы на тот же срок.

"В ближайшее время будет решаться вопрос о подозрении. Следствие продолжается", - уточнили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве автоугонщик прыгнул в окно и сбежал от полиции во время обыска у него дома.