Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что есть основания полагать, что в ближайшее время строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом 11 августа, передает "Интерфакс".

"Участники-компании "Северного потока-2", включая российских участников, немецких участников и других, настроены на то, что этот проект должен быть завершен, и, как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", - сказал Лавров.

Что касается ситуации с усилением американских санкций против компаний, которые участвуют в проекте, по словам российского министра, Вашингтон оперирует на международной арене, "не стесняясь никаких методов".

"Заявляется публично, что США любой ценой остановят "Северный поток-2", потому что США привержены обеспечению энергетической безопасности Европы. Если наши европейские партнеры готовы отдать решение вопросов своей безопасности, будь то энергетической, будь то в какой-либо иной сфере, Соединенным Штатам, (...) то это их решение", - заявил Лавров.

Также глава МИД РФ сказал, что "реакция ФРГ совершенно другая", а Германия продвигает свою позицию.

Он напомнил, что, в соответствии с позицией Вашингтона, США обеспечивают безопасность ФРГ, при этом Германия платит миллиарды России. "Но это такое сильное передергивание", - сказал министр.

Напомним, в конце июля сенат США поддержал новые санкции против "Северного потока-2".

Также сообщалось, что, по прогнозам партнера "Газпрома" компании Uniper, из-за санкций США строительство "Северного потока-2" могут заморозить.