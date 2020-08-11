Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал в Раду проект постановления о признании выборов в Беларуси недействительными.

Об этом он сообщил во вторник, 11 августа.

"Друзья, мы с вами! Держим строй! Свобода близко! - заявил Гончаренко.

Как отмечает телеграм-канал "Политика страны", "Слуги народа" вряд ли станут голосовать за такое в парламенте. Однако это даст возможность "ЕС" обвинить их в потакании диктатору.

Напомним, в Беларуси уже два дня происходят уличные столкновения силовиков и протестующих, которые недовольные президентскими выборами 9 августа. По данным официальных экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов. Отметим, что она не признала результатов выборов, но позже покинула страну.

Сегодня в Беларуси началась общенациональная забастовка. Многие заводы страны перестали работать.