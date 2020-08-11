9 человек пострадали в результате столкновения грузовика и маршрутки с пассажирами, которое произошло во вторник, 11 августа, около 9:00, на улице Щепкина. По предварительным данным, большегруз внезапно выехал на встречную полосу и протаранил пассажирский Sprinter. Об этом сообщает "Информатор".

Травмы различной степени тяжести получили 9 человек. Пятеро из них госпитализированы. Самые серьезные повреждения - у двоих мужчин 30 и 29 лет. Оба они находятся в Днепровской облбольнице Мечникова.

По словам главврача больницы Сергея Рыженко, у них травмы головы, ушибы и рваные раны головы. Их осмотрели нейрохирурги и реаниматологи. Состояние мужчин на данный момент оценивают как средней тяжести. После проведения томографии, их из реанимации перевели в отделение нейрохирургии. Угрозы жизни нет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре 16-летний парень разогнал авто и вылетел на встречку прямо в грузовик.

Также мы сообщали, что под Днепром при лобовом столкновении авто погиб годовалый малыш, а пятеро взрослых попали в реанимацию.