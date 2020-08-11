В Таиланде в ДТП погибла украинская тревел-блогер ya___lerochka (настоящее имя - Валерия, фамилия неизвестна). Трагедия случилась 2 августа в провинции Сураттхани.

Об этом в Инстаграме сообщила подруга погибшей Анна Токарева.

"Никогда не могла подумать, что буду писать что-то подобное... Но 02.08.20 с нами не стало моей близкой подруги, верного друга, заботливой дочери, чудесного ребёнка, отзывчивого, доброго, жизнерадостного человека, Леры. Произошла смертельная авария..." - написала Токарева.

Также девушка объявила сбор средств на транспортировку тела Валерии на родину. Судя по аккаунту в Инстаграме, блогер много путешествовала и делилась с подписчиками фотографиями с острова Бали, из Турции, Вьетнама и прочих популярных туристических мест.

Напомним, недавно в Киеве, на Столичном шоссе, произошло смертельное ДТП. Погибших из машин вытаскивали спасатели.

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