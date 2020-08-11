В Шевченковском районном суде Киева признали крымчанина Александра Кольченко, который вернулся в Украину после обмена пленными в 2019 году, виновным в хулиганстве и присудил ему 40 часов общественных работ.

Об этом сообщает "5 канал" во вторник, 11 августа.

Как отмечается, предстоит еще рассмотрение дела о злостном неповиновении сотрудникам правоохранительных органов, но время проведения соответствующего заседания пока не известно.

Напомним, 10 августа за нарушение общественного правопорядка и мелкое хулиганство у посольства Республики Беларусь в Киеве были задержаны пять человек, включая Кольченко. На них были составлены админпротоколы. В полиции отметили, что правонарушителям грозит штраф или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.