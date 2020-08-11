Один из крупнейших европейских лоукостеров easyJet получил разрешение итальянской службы гражданской авиации на полеты из Италии в Украину. Предварительно, оно продлится до конца октября 2020 года.

Об этом со ссылкой на официальное уведомление Enac сообщает avianews, во вторник, 12 августа.

Так, авиакомпания запросила и получила права на полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года. В уведомлении указано, что easyJet может выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов, однако список рейсов пока не публикуется.

Права на перелеты в Украину оформлены на австрийское подразделение авиаперевозчика – EasyJet Europe Airline. Отмечается, что EasyJet никогда ранее не осуществлял рейсы в Украину.

EasyJet – британская лоукост компания, основана в 1995 году. Базируется в Лутонском аэропорту. Является самым крупным лоукост-авиперевозчиком Европы. Выполняет международные рейсы по 300 направлениям, в более чем 30 странах. Является частью холдинга EasyGroup.

Ранее мы писали, что Украина и Италия сняли все ограничения на перелеты между собой. До января 2020 года между странами и так действовал режим "открытого неба". А зимой 2019 года авиационные власти Италии уведомили Киев, что украинские авиакомпании получили достаточно много прав на маршруты.