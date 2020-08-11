Оппозиционный кандидат на выборах в Беларуси Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, записала видеообращение, в котором призвала белорусов не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности.

Соответствующее видео опубликовано в Телеграм-канале Tut.by.

"Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия, я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких!" - сказала Тихановская.

Впрочем, оппозиционные Телеграм-каналы утверждают, что это видео Тихановскую заставили записать перед выездом из страны, апеллируя тем, что она читает обращение с листа.

Напомним, в Беларуси после выборов 9 августа начались массовые протесты. "Страна" писала о том, что показала вторая ночь "беломайдана" против Лукашенко и к чему все идет.

Также мы сообщали, что оппозиционный кандидат Светлана Тихановская выехала в Литву, появилась информация, что из страны ее вывезли белорусские власти - в обмен на освобождение начальницы ее штаба. Позже Тихановская записала видеообращение, в котором дала понять, что выходит из борьбы.

Несмотря на это, 11 августа в Беларуси остановились заводы. Рабочие бастуют против фальсификаций на выборах.